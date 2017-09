Por supuesto que soy inocente: Leónidas Bustos a su salida de Comisión de Acusación

Leónidas Bustos. Foto: RCN Radio

El magistrado de la Corte Constitucional Leonidas Bustos, quien sorpresivamente apareció en la Comisión de Acusación en las audiencias programadas al senador Musa Besaile y el abogado Luis Ignacio Lyons, expresó a su salida que “por supuesto que soy inocente”.

La audiencia, que estaba programada para este martes a las 2:30 de la tarde fue aplaza para mañana a las 11:00 a.m. debido a la ausencia del senador Besaile. (Lea aquí: Leónidas Bustos quiso enfrentarse cara a cara con Musa Besaile por cartel de la toga)

Si el senador Musa del partido de la U no comparece ante la Comisión de Acusación, esta célula investigativa del Congreso ordenará a la Policía que lo conduzca hacia la sala de audiencia. (Lea: “A mí me extorsionaron, yo no tengo la culpa”, reiteró Musa Besaile)

Hacia las 4:00 p.m. el jurista Luis Ignacio Lyons llegó a la citación acompañado de su abogado Iván Cansino; luego la Comisión de Acusación inició la nueva audiencia en compañía del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leónidas Bustos.

El abogado Iván Cansino afirmó que su defendido (Luis Ignacio Lyons) dirá toda la verdad, “el exmagistrado Leónidas Bustos puede estar en las audiencias interrogando porque hace parte del proceso en el que lo investigan, asumiendo”. (Lea también: Por cartel de la toga Procuraduría pidió investigar a exmagistrado Ricaurte y a exfiscal Moreno)

La investigación que adelanta la Comisión de Acusación contra los magistrados Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo hace parte del escándalo en la justicia por el llamado cartel de la toga.