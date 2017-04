Si es posible ganarle la guerra a la corrupción: precandidatos presidenciales

En el cierre del Foro ‘Corrupción en Colombia’ de la revista Semana el turno fue para los aspirantes a la Presidencia de la República para el periodo 2018-2022, quienes dejaron conocer sus ideas para acabar con la corrupción.

Allí estuvieron Juan Manuel Galán, Claudia López, Martha Lucia Ramírez, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Carlos Holmes e Iván Duque quienes dejaron en el ambiente trabajar por un gran frente anticorrupción.

La mayoría de los participantes aseguró que la corrupción se ha venido transformando en el principal delito en el país, donde se está llevando más de 50 billones de pesos, según la Contraloría General de la Nación.

Los aspirantes a la Presidencia, uno a uno y con un tiempo de dos minutos, debían exponer sus ideas frente a cómo van a combatir la corrupción y la manera como controlarían el ingreso de dineros a sus campañas.

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo dijo que no es posible que Colombia cambie si la gente sigue eligiendo a los mismos, “porque este sistema del clientelismo de la corrupción política es el sistema con el cual han ganado las elecciones, eso es un acuerdo que viene desde el frente nacional y cada cuatro años se nos aparecen con el cuento que desde ahora sí van a cambiar las cosas”.

Agregó que “no van a cambiar, a ellos les gusta así, han gobernado, ganan así y pueden gobernar de la peor manera y ganar las elecciones a punta de corrupción, entonces aquí se necesita que la gente cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de votar, no votando por ellos y votando por quienes representamos el cambio”.

Para Carlos Holmes Trujillo, el fenómeno de la corrupción sí se puede vencer diseñando una estrategia nacional de lucha contra la corrupción “que comprenda la aplicación debida de la ley, de leyes muy estrictas, la prevención para eliminar tentaciones y posibilidades de corrupción, la educación y la participación de la ciudadanía y todo esto debe ser implementado por una autoridad independiente con mucho poder, con mucha fuerza y con muchos dientes”.

Para el aspirante por el Partido Liberal Juan Manuel Galán se necesita el cambio más profundo que tenemos que lograr en la sociedad, “es un cambio en la manera de pensar, ese cambio toma tiempo, no es milagroso, no es de la noche a la mañana, hay que trabajar disciplinadamente pero de manera constante y no podemos hacer de la corrupción una bandera electoral, un discurso partidista, sino que tenemos que hacer un acuerdo nacional donde todos los sectores adquieran un compromiso especifico y soluciones realistas.

Para otro de los aspirantes por el Centro Democrático Iván Duque hay que presentarle al pueblo colombiano un gobierno con ética, “un gobierno con capacidad administrativa, un gobierno comprometido con la administración y no la doble moral que tenemos hoy en el Palacio de Nariño”.

En su intervención la senadora Claudia López dijo que “la gente tiene claro que la corrupción es uno de los grandes y el principal problema de Colombia hoy; la corrupción está matando más que el conflicto armado, que la guerra y que lo que mataban las Farc, entre unos políticos y unos contratistas corruptos están extinguiendo los recursos públicos de esta sociedad”.

Agregó la senadora que “si no nos organizamos para derrotar a la clase política e imponer nuestros mandatos anticorrupción no vamos a sacar a Colombia del agujero negro del que está”.