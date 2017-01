Precandidatos a la Presidencia del 2018 hicieron un pacto contra la corrupción

En lo que podría ser el primer foro de los precandidatos a la presidencia del 2018, Martha Lucía Ramírez, Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo basaron sus intervenciones en la lucha contra la corrupción.

Martha Lucía Ramírez manifestó que en Colombia existe el riesgo del populismo de que quienes se desarmarán y que podrían llegar al poder. “Tenemos que conjurar ese riesgo, estamos viviendo un momento de falta de credibilidad de toda la clase política, una insatisfacción por la falta de Estado que nos puede llevar a un camino realmente perverso“, indicó.

Por su parte, Jorge Robledo y Claudia López coincidieron en que la clase política que ha gobernado el país desde más de medio siglo han sido condescendientes con la corrupción.

“Dejen de robar, construyan equidad, ganen las elecciones con transparencia, pero si siguen robando, si siguen haciendo clientelismo, si siguen cuidando privilegios en contra de las mayorías pues más populismo y si es así, bienvenido el populismo“, indicó Claudia López de la Alianza Verde.

Jorge Robledo manifestó que su partido estuvo de acuerdo con la salida negociada del conflicto, “pero este proceso de paz en La Habana con las Farc no va a resolver los problemas sociales que tiene el país“, indicó.

“Los demás problemas del país no se modifican en absolutamente nada, sobre eso no hay que aceptar unas ideas demagógicas que allí se pactaron, una transformación profunda de los demás problemas del país, no lo digo como una crítica, simplemente como una realidad“, dijo Jorge Robledo.

El senador del Polo Democrático aseguró que se va a seguir con desempleo, “con crisis agraria con crisis industrial, crisis de salud y de educación y va a seguir esta corrupción insoportable que se ha tomado este país“, afirmó.

Ivan Duque, senador del Centro Democrático, centró su discurso en una gran reforma económica y lucha contra la corrupción y manifestó que le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio para saber cuál será la sanción a las empresas contratistas de la corrupción.

“Sin el pleno ejercicio de las libertades de los colombianos no podemos sostener una agenda de desarrollos de manera sostenible y el orden es la equidad de las reglas de fuego en la sociedad, porque hoy tenemos una sociedad profundamente desigual en las reglas de fuego, unos violan y asesinan y reciben un premio y otros violan y asesinan y reciben una sanción“, indicó Iván Duque.

El exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo basó su intervención en tres pilares, “la reconciliación, la lucha contra la corrupción y la educación como instrumento de transformación social“, expuso.

“En el primer punto, es respetar los acuerdo, no vamos a comentar el error de hacer trampas sobre unos acuerdos que ya están firmados, tantas décadas de corrupción y violencia, nos obliga a un profundo programa de cultura y convivencia y una cultura de la legalidad, y para ponerlo en estos términos, el todo vale es una forma de ser en nuestros espacios y en nuestra sociedad“, afirmó.