Precandidatos liberales logran primeros acuerdos que sacarían de la candidatura a Viviane Morales

Foto tomada del Noticiero del Senado

Los precandidatos del Partido Liberal acordaron hacer una consulta popular abierta, sobre la cual no se ha definido fecha, para escoger aspirante único a la Presidencia de la República. (Lea aquí: Horacio Serpa niega crisis al interior del liberalismo por caso De la Calle)

Fuentes informaron que en dicho encuentro, que duró más de tres horas en la casa del senador Horacio Serpa, también se acordó la construcción de un manifiesto en apoyo al proceso de paz y, sobre todo, al respeto por las minorías sexuales, lo cual dejaría por fuera a la senadora Viviane Morales.

El senador Juan Manuel Galán dijo que “el manifiesto va en relación con los principios de respeto a las minorías, de no discriminación, y el respeto a las parejas del mismo sexo y a los solteros que quieran adoptar”.

La senadora Viviane Molares dijo que la quieren “sacar de taquito”, pero que no por eso sacrificará sus creencias. (Lea también: Liberalismo apelará resolución del CNE que les impide presentar candidatos en algunas regiones)

“Yo he disentido democrática y legítimamente, pero lo que no pueden hacer es una encerrona en donde crean que voy a claudicar a mis principios, yo no voy a sacrificar a precio de una candidatura lo que considero ético”, manifestó.

El director del Liberalismo, Horacio Serpa, dijo que las deliberaciones continuarán en las próximas horas.

“Se conversó sobre el partido, sobre el país, sobre las cosas del Congreso, sobre la consulta popular, sobre la manera de tener candidato para la Presidencia. Fueron temas amplios, densos, pero la conclusión es que van a seguir conversando”, indicó Serpa.

En dicha reunión el expresidente César Gaviria Trujillo les dijo a los precandidatos que estaría dispuesto a asumir la jefatura única del Liberalismo a partir de la próxima semana, cuando se lleve a cabo el congreso del partido.

Sin embargo, Gaviria no ocultó su desdén por la lista cerrada para las elecciones contemplada en la reforma política. El exmandatario manifestó a las directivas y precandidatos liberales que implementar ese mecanismo en el 2018 sería perjudicial para el partido.