Preocupación en el Gobierno por alto número de embarazos en las Farc

Foto AFP



En dos zonas veredales en El Guaviare donde las Farc dejarán sus armas existen 14 casos de embarazo. Diez en el punto de San Miguel, cuatro en Colinas y otro número indeterminado en el resto de los 26 puntos transitorios de normalización.

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que existe un nuevo reto por afrontar en las 26 zonas veredales donde se concentrarán las Farc por 180 días, y es el alto número de embarazos que se están presentando.

Yanira, una de las guerrilleras embarazadas en la zona transitoria de normalización de Colinas, manifiestó que al sitio llevaron un equipo de ecografías.

“Me he sentido bien, aquí llegó una muchacha con un Eco y me ha revisado y me he sentido bien, aquí vivimos en estas condiciones, el bañadero es en un caño normal, pero bien. Los mandos de aquí han ordenado que nos cambien las botas pesadas y ponernos ropa más suelta para llevar el embarazo”, afirmó Yanira.

Otra de las cuatro mujeres embarazadas de la zona de Colinas es Angie, quien sostuvo que ha tenido complicaciones, pero que un enfermero la está tratando.

“Voy a cumplir 5 meses ya, pero hace como tres días me dio un fuerte dolor en el estómago, me revisaron y pues dicen que estoy mal de líquidos, que el bebé está muy seco y me dijeron que me quedara quieta mientras que llegaran unos médicos”, indicó.

Agregó que “aquí la atención ha sido buena porque hay alguien que lo revisa pero no hay alguien que realmente sepa del tema, uno sabe que realmente aquí no va a tener todas las condiciones buenas, pero con lo que hay se soluciona y bien. Si es niño me gustaría ponerle Nilson y si es niña me gustaría ponerle Wendy Vanessa”.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien estuvo en el lugar, pidió urgente traslado de estas 14 mujeres a Bogotá.

“Se debe garantizar la atención de estos embarazos que traen los primeros hijos de la paz. Estas mujeres y las futuras madres que se desmovilicen de la guerrilla deben tener garantías en su proceso de gestación”, puntualizó Negret.