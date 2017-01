Preocupación de trabajadores por venta de Cafesalud, liquidadora responde

Trabajadores de Unitracoop, uno de los sindicatos más grandes de Cafesalud, manifestaron sus preocupaciones frente al proceso de venta de la EPS que deberá estar finalizado en marzo.

De acuerdo con Mauricio Ruiz, vocero del sindicato, “el primer error que encontramos en el proceso de la venta es que se están contradiciendo los mismos decretos y las demás leyes que expide la Superintendencia de Salud, que exige que se puede hacer una organización de la empresa pero con unas condiciones particulares”.

En este sentido dijo que “se creó una empresa a la que pretenden pasar ciertos activos y ciertos pasivos, es decir, están siendo selectivos en las cosas que pasan”.

Ruiz aseguró que esta situación generará que se trasladen algunos trabajadores pero otros no “afectando terriblemente a los proveedores, se está creando una empresa y no sabemos con qué dineros, pero la ley dice que con los dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no se puede hacer”.

Por su parte, Ángela María Echeverri, agente liquidadora de Saludcoop, afirmó que el proceso se está haciendo de manera transparente y que todo hace parte de la dinámica de venta.

“No es que nosotros estemos creando una nueva EPS sino que lo que se va a vender, a quién va a vender, tiene que saber de una vez de qué se va a hacer cargo puede ser una empresa que ya exista o una nueva, tiene que cumplir además todos los requisitos de carácter legal lo que se abrió la posibilidad y no es que se esté sacando plata para crear una EPS, eso no es lo que se está haciendo”, señaló.

Entre los parámetros para la venta de la EPS Cafesalud se encuentran que los aspirantes al proceso deberán tener un patrimonio mínimo de 250 mil millones de pesos y una experiencia en el sector salud de 3 años.

La EPS Cafesalud será vendida a una entidad prestadora de salud que haya tenido una cobertura de más de un millón y medio de pacientes.