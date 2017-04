Presencia del ELN no deja iniciar desminado en Arauca y Chocó: Gobierno

Foto AFP

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, advirtió que el desminado humanitario que viene realizando el Gobierno y varias organizaciones internacionales no ha permitido llegar a todas las zonas del país.

Según Pardo, la presencia del ELN en varios departamentos impide que se puedan realizar estas labores, ya que no hay las garantías de seguridad.

“En el mapa de zonas en las cuales se está trabajando el desminado no están zonas que tienen una gran contaminación porque ahí está el ELN, o sea, no está Arauca, no está el Chocó o zonas donde está el ELN. Se está trabajando fundamentalmente en zonas que tienen condiciones de seguridad adecuadas”, dijo el consejero.

Sin embargo, el funcionario celebró el anuncio que hizo este grupo guerrillero de iniciar un programa piloto de desminado, como sucedió con las Farc.

De hecho, Pardo anunció que se escogió un municipio de Nariño en donde se daría este programa, en caso de que se llegue a un acuerdo.

A pesar de esto, Rafael Pardo explicó que el programa de desminado está presente en el 45% del área minada del país, por lo que en 2016 Colombia pasó del segundo al sexto lugar en el mundo en tener más minas antipersonal.