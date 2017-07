Presidencia suspende contratos con Subatours por relación con Marketmedios

Foto: Colprensa

Después de que se conociera que la empresa Subatours, la cual ha ganado varias licitaciones con el Gobierno, subcontrató a la investigada Marketmedios para prestar servicios a la Presidencia, el secretario general de la entidad, Alfonso Prada, anunció que se suspendieron dichos contratos.

Alfonso Prada aseguró que Marketmedios no ha recibido ni un solo peso por parte de la Presidencia, sino que ha sido Subatours que, independientemente, ha escogido a esta empresa para hacer la operación logística de los eventos del presidente Juan Manuel Santos.

“Hoy le he solicitado para que por mutuo acuerdo procedamos de forma inmediata a la suspensión del contrato de logística con Subatours y quiero revisar personalmente cómo se escogen esos proveedores y cómo se está ejecutando el contrato”, dijo Prada.

Además, el secretario presidencial reconoció que funcionarios de la Presidencia sí sabían que Subatours subcontrataba a Marketmedios para los servicios, incluso, Prada aseguró que en varias oportunidades se le informó a esta empresa su inconformismo por esta situación.

“Nos hemos enterado el día de hoy que sí había algunos funcionarios que tenían conocimiento, ellos tenían relación, básicamente, por que el proveedor lo escogía y lo presentaba directamente para un evento concreto la firma Subatours”, expresó el funcionario.

Ante esta situación Prada le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que abra una indagación preliminar para que determine la relación entre Marketmedios y Subatours.

Finalmente el secretario general de la entidad, Alfonso Prada, manifestó que la Presidencia no puede obligar a Subatours para que no subcontrate a Marketmedios, ya que la ley no lo permite.