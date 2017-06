Presidente del Congreso pide renuncia de Saúl Cruz y sugiere a la Procuraduría suspender al subsecretario

Foto: Colprensa

Las directivas del Congreso confirmaron que todo el expediente con la investigación al subsecretario general, Saúl Cruz, ya está en manos de la Procuraduría que deberá tomar una decisión sobre este funcionario que simuló una agresión de parte de Noticias Uno.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, solicitó al Ministerio Público actuar en consecuencia con la investigación hecha por la Oficina de Control Interno del Congreso y suspender por tres meses del cargo a Cruz. (Lea aquí: En manos de la Procuraduría queda posible suspensión de subsecretario Saúl Cruz)

“Le hemos entregado al procurador todas las pruebas, está proyectada una resolución de suspensión por tres meses, esperamos que la Procuraduría actúe en consecuencia y pueda darle este buen mensaje al Congreso de que nosotros podamos no contar con un personaje que deja mucho que desear y que además le mintió a la plenaria dejando en entredicho a nuestra institución”, señaló.

De igual forma Lizcano solicitó formalmente la renuncia de Saúl Cruz, argumentando que ya no es un funcionario de confianza para él, ni para la plenaria.

“Lo mejor que puede hacer es renunciar, no le había pedido la renuncia públicamente porque yo era la segunda instancia dentro del proceso disciplinario, pero como ya el Congreso no tiene facultad porque me la quitó la Procuraduría, sí le digo a Saúl Cruz que debe renunciar, que no le haga más daño al Congreso y que si quiere realmente a esta institución dé un paso al costado”, indicó.

El presidente del Senado considera que el subsecretario Saúl Cruz es una persona indeseable y ha perdido la confianza que tenía de la plenaria y la mesa directiva de la corporación.