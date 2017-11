Presidente de la Sala Penal de la Corte jamás me recomendó a Luis Gustavo Moreno: Fiscal

Foto: Cortesía Fiscal General Nestor Humberto Martinez

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, negó que Eugenio Fernández Carlier, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le haya recomendado al ex fiscal Luis Gustavo Moreno para ocupar el cargo de vicefiscal general de la Nación.

“En atención al oficio No. 84 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el doctor Eugenio Fernández Carlier, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, me permito precisar a la opinión pública que el Honorable Magistrado jamás me mencionó al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para ocupar el cargo de Vicefiscal General o cualquier otra posición directiva en la Fiscalía General” dijo Martínez en un comunicado.

Asímismo sostuvo que “desde el primer momento manifesté que el cargo de Vicefiscal lo ocuparía una mujer y honré mi palabra con la designación de la doctora María Paulina Riveros Dueñas”.

Así lo dejo en claro el fiscal general luego de que el magistrado Fernández Carlier remitiera una carta al Fiscal pidiendo aclarar esta situación.

El magistrado hizo referencia a dos declaraciones puntuales del exfiscal extraditable en la Corte: la primera tiene que ver con la supuesta recomendación al fiscal Néstor Humberto Martínez para que Moreno asumiera el cargo de vicefiscal y la segunda en presuntas irregularidades en el proceso por parapolitica a la excongresista Liliana Rendon.

El magistrado señaló:

“Me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que no tengo nada que ver con los señalamientos que se hacen en el caso de la congresista Liliana Rendón (…) el proceso fue tramitado por la sala de casación penal habiendo sido ponente el doctor Julio Enrique Socha (…) las diligencias fueron enviadas al archivo el 17 de octubre del año 2012 (…) tiempo en el cual el magistrado Fernández no se encontraba en la Corte pues se posesionó 2013”.

El magistrado además dijo que “nunca le propuso al doctor Nestor Humberto Martínez al señor Gustavo Moreno para el nombramiento como Vicefiscal, ni para ningún otro cargo”