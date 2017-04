Presidente pidió a empresarios de EE.UU. que desmientan falsas informaciones del uribismo

Juan Manuel Santos / AFP

El presidente Juan Manuel Santos les pidió a los empresarios de Estados Unidos que “desmientan” las falsas informaciones que están circulando en ese país sobre Colombia.

Aunque no nombró directamente la carta que el expresidente Álvaro Uribe le envió al Congreso de EE.UU., Santos se refirió a varios puntos de ella y aseguró que la realidad de Colombia es otra.

“El favor que les quiero pedir es que les digan a sus casa matrices allá en Washington que en el momento que tengan la oportunidad, si es que hay necesidad, digan lo que está sucediendo en Colombia y digan la verdad”, dijo Santos en medio de la clausura de la Asamblea General de Afiliados al Consejo de Empresas Americanas, que se desarrolló en Bogotá.

De hecho, el presidente aseguró que se han roto las reglas de juego de no llevar los conflictos internos a instancias internacionales, a través de desinformaciones y mentiras.

“Infortunadamente esas reglas de juego que existían de no llevar la política interna y la polarización interna a estrados internacionales se ha roto, cosa que lo que causa es un daño, no al Gobierno sino al país, y sobre todo cuando se quiere informar sin la realidad en la mano, cuando se quiere desinformar, cuando se quiere pintar algo que no es y ustedes son los que más pueden desmentir esas versiones que están circulando”, sostuvo Santos.

Además, el mandatorio colombiano confirmó que en mayo se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con varias empresas para exponer la realidad de Colombia.

Durante su intervención el presidente negó que en Colombia se vaya a imponer el modelo ‘castrochavista’ y que la economía del país esté bien por el narcotráfico, puntos que resaltó Uribe en su carta.

Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos dijo que “es muy triste” que se hable mal de Colombia en el exterior.