Presidente Santos da por hecho que Senado aprobó circunscripciones especiales de paz

Foto: Prensa Corte Suprema de Justicia

Después de que el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, enviará al Congreso una solicitud para estudiar si se aprobó o no la ley que crea las circunscripciones especiales de paz, el Presidente Juan Manuel Santos dio por sentado que el legislativo dio luz verde a esta iniciativa. (Lea acá: Congreso alista análisis jurídico para definir futuro de las circunscripciones de paz)

Aunque reconoció que se encenderá toda una polémica, Santos explicó que actualmente en el Congreso hay 99 senadores y 50 de ellos votaron favorablemente esta ley, por lo que ganó el sí al conseguir más de la mitad de los sufragios.

“Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores están en la cárcel se les aplica la silla vacía, o sea que el número de senadores pasa por 102 a 99, fueron 50 votos y 50 hacen mayoría de 99, esa es la realidad, las cuentas aritméticas impecables, entonces esa reforma fue aprobada hoy por el Congreso”, aseguró Santos.

De hecho, el mandatario dijo que hay una jurisprudencia que acredita esta teoría del Gobierno, es por esto que aseguró que el Senado se equivocó en su decisión al decir que este proyecto se había hundido.

“El Secretario del Senado se precipitó y se equivocó y dijo que no había pasado y resulta que sí pasó porque hay una jurisprudencia clarísima, la Corte Constitucional, no una, sino dos veces ha dicho que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno”, manifestó el Presidente.

Finalmente, el Presidente Juan Manuel Santos reiteró que estas 16 curules no serán para las Farc, sino para las victimas, líderes sociales y campesinos que se encuentran en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Congreso alista análisis jurídico para definir futuro de las circunscripciones

La Presidencia del Senado de la República le respondió al Gobierno que atenderá cuanto antes su solicitud para certificar la aprobación de las circunscripciones especiales de paz y así enviar el texto a la Casa de Nariño para su respectiva promulgación.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda respondió en un oficio que harán los estudios jurídicos correspondientes para determinar si es posible dar por aprobada la iniciativa que se debatió en la Plenaria de este jueves.

“De conformidad con lo allegado a la Presidencia del Senado, le informamos que, dado que sus inquietudes ameritan una atención prevalente, procederemos a realizar un estudio detallado de todas las situaciones fácticas y jurídicas que han confluido en la situación en la que se enmarca su solicitud”, señaló Cepeda.