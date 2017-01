Presidente Santos le pedirá al Donald Trump que cumpla con acuerdo de cambio climático

Colombia's President Juan Manuel Santos gives his acceptance speech during the award ceremony of the Nobel Peace Prize on December 10, 2016 in Oslo, Norway. Colombian President Juan Manuel Santos was awarded this year's Nobel Peace Prize for his efforts to bring Colombia's more than 50-year-long civil war to an end. / AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que una vez se encuentre con el recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le exigirá que cumpla con los compromisos adquiridos para controlar el cambio climático del mundo. De acuerdo con el presidente Santos, es necesario que todos los países tengan el compromiso frente a las afectaciones que pueden provocar un daño irreparable al medio ambiente y a toda la humanidad. Señaló que hará este llamado una vez se encuentre con el presidente de Francia, Francois Holland este domingo ‘y se lo diré también, cuando lo encuentre al presidente de los Estados Unidos y a todos los mandatarios, los países que somos altamente sensibles al cambio climático como Colombia, les exigimos, en nombre de la humanidad, que cumplan con sus compromisos para controlar el cambio climático‘. Hay que recordar que el actual presidente Trump durante su campaña había advertido que no acogería los compromisos en la COP22, Cumbre del Cambio Climático, porque no creía en la afectaciones de gases de efecto invernadero.