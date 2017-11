Presidente Santos negó presiones del ‘Ñoño’ Elías en caso Odebrecht

Bernardo Elías Vidal. senador de la República Foto/Archivo.

Rcn Radio conoció apartes de las respuestas del cuestionario juramentado del presidente Juan Manuel Santos a la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación al senador Bernardo “Ñoño” Elías por el caso Odebrecht.

Ante las preguntas de la Corte, el presidente dijo conocer a Elías como un senador más, y dijo desconocer las supuestas presiones o algún interés indebido para el desarrollo del Confis y Conpes que darían vía libre a la adjudicación a la firma brasileña del contrato para de la Ruta del Sol II en su tramo Ocaña – Gamarra. “En mi calidad de presidente de la República, desconozco conducta alguna del senador ELÍAS que pueda ser considerada como interés indebido o presión”.

Incluso el presidente negó tener algún vínculo de amistad con el senador, quien actualmente se encuentra recluido de manera preventiva en la cárcel Picota. “Conozco al señor Bernardo Elías Vidal como senador de la República y miembro del Partido de la U. No tengo ni he tenido ninguna relación laboral, personal o comercial con él”. (Lea también: Nuevamente aplazan audiencia a Luis Fernando Andrade investigado por Odebrecht)

El presidente respondió que nunca se ha reunido con senadores para tratar temas fiscales, y que las comisiones económicas de Senado y Cámara, no hacen parte de los Conpes.

“En ningún momento me he reunido con congresistas para tratar temas relacionados con el aval fiscal del mencionado Otrosí ni sobre la expedición del documento Conpes. En igual sentido, me permito reiterar que las modificaciones del aval fiscal son aprobadas por el Confis, sin que el presidente de la República participe en dicho organismo”, dijo.

Esta declaración se entregó en el marco de los testimonios que solicitó la Corte por petición de la defensa del senador Elías. Ya se escuchó el testimonio de hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras, y a los exministros del gabinete del presidente: de vivienda, Luis Felipe Henao; de Trabajo, Luis Eduardo Garzón; y de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

También se escuchó al exministro de Ambiente y Desarrollo, Gabriel Vallejo, el exdirector de Plantación Nacional, Simón Gaviria; por videoconferencia desde el consulado de Colombia en Nueva York, las exministras Yina Parodi y Cecilia Álvarez.

Bernardo Elías es investigado por su presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.