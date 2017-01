Presidentes de Cámara y CNE impugnarán fallo de juez que los envía a la cárcel

Los presidentes de la Cámara y del Consejo Nacional Electoral (CNE) impugnarán la decisión de un juez de enviarlos a la cárcel por no acatar un fallo de tutela referente a las curules para comunidades afro en la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara, Miguel Angel Pinto, afirmó que lo que está haciendo el juez que profirió este fallo es obligarlos a incumplir la ley, por eso primero va a apelar esta decisión.

“Es una decisión de arresto de 20 días y una multa que determinaron, y si nos corresponde hacerlo, lo haremos, porque no vamos a violar a la ley, pero si le damos cumplimiento al fallo, yo estaría incurso en un prevaricato y un peculado que me puede dar entre 10 y 15 años de cárcel, porque lo que nos está obligando este juez es a violar la ley y a cometer unos delitos para hacerlo y eso no lo vamos a hacer”, afirmó.

A su turno, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aseguró que también impugnará esta decisión porque “ese juez no tenía competencia para hacerlo”, además anunció que pedirá un acompañamiento especial de la Procuraduría General de la Nación para velar por el buen procedimiento del caso.