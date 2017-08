PRIMICIA: Juan Carlos López no aceptó la dirección del ICBF

Juan Carlos López, Colprensa

RCN Radio pudo conocer que Juan Carlos López, exdirector de Colombia Mayor, quien había sido nombrado por el presidente Santos como reemplazo de Cristina Plazas en el ICBF, declinó ese nombramiento.

A través de una carta enviada al presidente Santos, López decidió no aceptar este nombramiento.

“Quiero agradecerle de nuevo el nombramiento que me ha hecho en las últimas horas como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, considero que no es el momento para asumir esa responsabilidad, por lo cual he decidido no aceptar su generoso ofrecimiento”, dice López.



“En las circunstancias que vive el país no me parece indicado convertirme en un motivo más de división política”, añade López haciendo alusión a las críticas que ha generado su nombramiento.

“Me condenaron por ser inocente”, dice la misiva de López quien cita a Franz Kafka.

Juan Carlos López fue duramente cuestionado por este nombramiento por su polémica administración en el club Millonarios entre 2004 y 2010, período de tiempo en el cual el equipo de fútbol de Bogotá tuvo sus peores resultados deportivos.

Sobre su administración en Millonarios, López añade en su carta que la “única verdad” es que por su gestión en el equipo capitalino éste “logró sobrevivir”.