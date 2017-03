Por problemas de pago de seguridad social, no podrían cobrarse intereses o negar servicios

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que no podrán cobrarse intereses de mora o negarse servicios a los trabajadores independientes que presenten demoras en el pago de seguridad social a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA).

“Si por problemas del operador PILA la gente no pudo pagar, no hay intereses de mora. Si se atrasó en el pago no se puede suspender la atención en salud a las personas“, dijo Gaviria.

Esto luego de las complicaciones que se han venido presentado en los últimos días tras el cambio hecho por el Gobierno para que los colombianos que pagan aportes como cotizantes independientes y que estén contratados bajo la modalidad de prestación de servicios por más de un mes, soliciten a su operador de la PILA el cambio del código de cotizante.

Los trabajadores independientes que coticen por más de 9.200.000 deben diligenciar el formulario de pago de seguridad social en la plataforma Pila del Ministerio de Salud para realizar el correspondiente pago de la seguridad social.