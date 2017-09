Procuraduría citó a audiencia al exalcalde de Ibague por irregularidades en los Juegos Nacionales

Foto Colprensa

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, por presuntas irregularidades en la celebración de los contratos por parte del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos de los XX Juegos Deportivos Nacionales programados en 2015. (Lea acá: Envían a la cárcel a 2 de los 7 capturados por desfalco de Juegos Nacionales en Ibagué)

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestionó que el exalcalde en su condición de mandatario de la capital de Tolima, al parecer, no realizó el debido control y vigilancia a la delegación efectuada en IMDRI para adelantar los procesos y procedimientos en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones estipuladas en los convenios suscritos por el municipio con Coldeportes, el Departamento del Tolima y el mismo IMDRI.

Además, para la entidad, Rodríguez Ramírez presuntamente no impartió las directrices para asegurar la adecuada ejecución del objeto contratado, pese a las advertencias realizadas por Coldeportes y la Contraloría Municipal, y que tampoco reasumió las funciones delegadas para encausarlas, quedando las obras inconclusas y en condiciones que no resultaban adecuadas, útiles y aprovechables, situación que ocasionó un detrimento al municipio y a toda la comunidad, que a la fecha no cuenta ni goza con escenarios para la práctica de deportes.

La Procuraduría puso en duda la actuación del exalcalde, quien como miembro del Consejo Directivo del IMDRI usó las facultades conferidas en el Acuerdo 029 de 4 de octubre de 2010 y presuntamente autorizó al gerente a celebrar los contratos de obra e interventoría para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos hasta por la suma de $195.984.685.301.

Las autoridades calificaron provisionalmente las presuntas faltas como gravísimas, a título de culpa gravísima.

Esta diligencia se llevará a cabo a partir del día 18 de septiembre de 2017, a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Tolima.