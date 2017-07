Procuraduría compromete a gobernantes de Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá

Foto cortesía Belén de Bajirá/Gobernación de Antioquia

El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, sostuvo una reunión de alto nivel con los gobernadores del Chocó y Antioquia en la que suscribieron un documento con el objetivo de garantizar los derechos de la población de Belén de Bajirá, ante la nueva delimitación geográfica que dejó a esa municipalidad en territorio chocoano.

El procurador Carrillo manifestó que la prioridad en este tema es que no se generen nuevos espacios de conflicto, que no se afecte la prestación de los servicios públicos y que no se impacten las condiciones de vida de los pobladores.

“Con articulación de la Procuraduría General de la Nación se realizarán sesiones de trabajo en las que participen autoridades departamentales y nacionales, en las que se ventilen temas relacionados exclusivamente con la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios públicos que deben prestarse en dicho sector”, señala el documento.

Asimismo, la Procuraduría advirtió que pese a los acuerdos y compromisos por la población de Belén de Bajirá, “cada Gobernación ejercerá las acciones jurídicas y administrativas que considere dentro del orden jurídico, para hacer valer los intereses de sus circunscripciones”.

En ese orden de ideas la Procuraduría anunció la designación de funcionarios especiales para que hagan el acompañamiento y seguimiento de las actuaciones que desarrolle cada una de las administraciones para que no se afecten los intereses de los habitantes en esa región del país.