Procuraduría no tiene facultades para sancionar elegidos por elección popular: Analistas

Exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro / Foto AFP

Rcn Radio consultó expertos constitucionalistas tras el fallo del Consejo de Estado que tumbó la sanción que impuso la administración de Alejandro Ordóñez al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, coincidiendo en que la Procuraduría se extralimita en sus funciones al sancionar a quienes hayan sido elegidos por elección popular

El constitucionalista, Juan Manuel Charry, señaló que el pacto de San José de Costa Rica, del cual Colombia es parte, advierte que “a una persona no se le puede privar de sus derechos políticos para elegir o ser elegido en cargos que corresponden a la decisión del pueblo (…) solo por decisión judicial se puede sancionar y no órganos administrativos, como la Procuraduría”. (Lea también: Senado aprobó la JEP con participación política de Farc e inhabilidades para magistrados)

En ese sentido, dijo que la Procuraduría “nunca ha tenido la facultad para sancionar a elegidos para cargos de elección popular”, por lo cual Alejandro Ordóñez “se extralimitó en sus funciones al sancionar por 15 años al entonces alcalde Gustavo Petro”.

Por su parte, el experto José Gregorio Hernández, dice que se deben armonizar las leyes bajo las normas interamericanas de Derechos Humanos, “las sanciones de ese tipo corresponden a una autoridad judicial”.

Hernández dijo que a la Procuraduría “no se le quitarían todas las funciones, sólo en el punto de funcionarios de elección popular en cuanto a sanciones de destitución e inhabilidad”.

Charri añadió, que no hay necesidad de ninguna ley debido a que los tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Colombia es parte, obligan al país a que “la Procuraduría no tome ese tipo de sanciones y no las debe tomar nunca”.