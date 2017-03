Procuraduría pide al Consejo de Estado mantener investidura del congresista José David Name

José David Name / Foto Colprensa

La Procuraduría Delegada solicitó ante el Consejo de Estado que sea anulada la demanda de pérdida de investidura que fue interpuesta contra el congresista José David Name Cardozo por presuntas irregularidades en manejo de recursos públicos.

Para la Procuraduría no existen los suficientes elementos probatorios para determinar que el congresista cometió algunas irregularidades y por lo tanto no se cumplen los requisitos para decretar la muerte política de Name Cardozo.

De acuerdo con el defensor del congresista, el abogado Fernando Sánchez, el demandante, Miguel Ángel Cabrera Castilla, no tuvo ninguna relación la supuesta entrega de dineros dentro de un contrato como parte de sus honorarios como abogado en actividades externas al del Congreso de la República.

Para el abogado esta fue una demanda temeraria porque “en alguna oportunidad le dijo que con ese contrato le pagaba procesos que le había llevado el señor Miguel Ángel Cabrera Castilla a un cuñado de él y al papá del senador José David Name”.

Pese a que el demandante no asistió a la diligencia judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado analizará los argumentos expuestos en esta audiencia y determinará si deja en firme o no la investidura del congresista Name Cardozo.