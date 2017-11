Procuraduría pide que cuatro empresarios investigados por caso Reficar no vayan a la cárcel

Unidad de Craqueo Catalítico. Foto: Cortesía Reficar.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de siete empresarios investigados por el escándalo de Reficar, la Procuraduría advirtió que no existen pruebas suficientes para enviar a la cárcel a cuatro, de los siete empresarios procesados.

“Para el Ministerio Público, en esta etapa procesal no se configurar el elemento normativo del interés indebido en celebración de contratos y en consecuencia el de la autoría de inferencia y participación en el caso de los ciudadanos Orlando José Cabrales, Felipe Laverde Conchalí, Pedro Alfonso Rosales Navarro, y Philip Kent Asherman, y como resultado de lo anterior no resulta viable la imposición de las medidas de aseguramiento“ dijo.

Desde el pasado mes de agosto la Fiscalía estimó medida de detención en la cárcel para Felipe Laverde Concha, ex vicepresidente Ejecutivo del Downstream; Reyes Reinoso Yáñez ex presidente de Reficar en 2013; y Massoud Deudehban, ex representante ejecutivo de CB&I.

De la misma forma, solicitó detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por su avanzada edad; restricciones para salir del país en contra de Pedro Alfonso Rosales Navarro, y Carlos Alberto Lloreda Silva; como ex miembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las irregularidades en los contratos. Así también solicitó presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Washington Estados Unidos, para el ex directivo de CB&I Philip Kent Asherman.

La diligencia se adelanta en simultánea con conexión en los Estados Unidos en razón a que los dos altos directivos de la compañía Estadounidense CB&I se encuentran en la capital de ese país, investigados por un presunto detrimento patrimonial en Colombia por más de 610 mil millones de pesos durante las obras de modernización de la Refinería de Cartagena.