Producir cocaína ya no es tan buen negocio para los narcos en Colombia: Policía

AFP

Las autoridades en Colombia sostienen que al menos un 30% de la cocaína producida en Colombia se está quedando en el país como consecuencia, entre otros factores, de la ausencia de las Farc en el negocio del narcotráfico, además de los cambios en los hábitos de consumo.

La intervención de zonas históricamente identificadas con presencia de hoja de coca, está mostrando a las unidades de antinarcóticos que se está pasando el tiempo de cosecha de los cultivos.

“En su madurez normal, es el momento en que más sustancia activa tiene la planta, la hoja, si se pasa de ese momento pierde condiciones y eso es un tema que el narco no quiere”, señala el general José Ángel Mendoza, director de la policía antinarcóticos.

Y el que las matas de coca ya no estén llegando a los laboratorios en zonas como Nariño, Guaviare y el Catatumbo, se está dando por una razón.

“No se cosecha la hoja, porque si no hay como producirla o no hay interés de producirla porque está frenada la salida de la droga, pues obvio no se cosecha la hoja”, agrega el oficial.

Las autoridades han descubierto que los narcos en Colombia se están quedando con la droga producida pues ya no es tan fácil sacarla del país.

“Por la misma razón lo que venía siendo el proceso de narcotraficantes que incluía tres grandes protagonistas, Farc, ELN y crimen organizado, al salir uno de ellos las Farc, pues obvio se les desacomoda de alguna manera a los narcos, el tema de las redes para salir o para comercializar, distribuir y enviar incluso hasta el exterior, la droga”, explica el general Mendoza.

Además de la salida de las Farc del escenario narcotraficante en Colombia, la disminución en la demanda de la cocaína se debe, según la Mayor de la Policía Liz Cuadros jefe del centro de estudios contra el narcotráfico, a que ahora los consumidores están buscando otro tipo de sustancias.

“Definitivamente nosotros estamos viendo cambios en el consumo, vemos una mayor necesidad de los adictos de drogas de origen sintético y como está pasando en Colombia también está pasando en los Estados Unidos, hay mayor facilidad de adquirirlas, digamos que no es un mercado tan oculto como siempre se hizo con las drogas de origen natural, sino que vemos un cambio en la dinámica del tráfico y en la dinámica del consumo”, dice la mayor Cuadros.

Steve Bell, de la oficina de Relaciones Internacionales del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, en Washington, asegura que en 2016 se notó un descenso en la entrada de la cocaína colombiana.

“Desde hace un par de años y especialmente en el 2016, el uso de la cocaína y su ingreso en los Estados Unidos mostró un descenso, teniendo en cuenta que la principal fuente de esa cocaína es Colombia, e incluso otros países en suramérica como Bolivía y Perú. Podemos decir que el comportamiento es como una montaña rusa, pues en ocasiones se disminuye pero hay momentos en los que aumenta otra vez”.

Agrega Bell que incluso otras drogas como la heroína o alucinógenos como la marihuana, muestran un cambio en el consumo en el mercado estadounidense.

“La legalización de la marihuana ha representado varios cambios en su uso, podemos decir que se ha incrementado especialmente en los jóvenes y algunos adultos, en los estados en donde se ha legalizado. Esa marihuana se producía antes en Estados Unidos pero ahora la traemos de México”.

Sin embargo y a pesar de la disminución de la producción de cocaína en Colombia, las autoridades sostienen que este no será un fenómeno que se mantenga en el tiempo pues los más seguro es que pronto los narcotraficantes y sus aliados, encuentren nuevas formas de comercialización para recuperar el mercado.