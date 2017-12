Proyecto de circunscripciones de paz está hundido: Carlos Fernando Galán

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, se refirió a la votación de las circunscripciones de paz y enfatizó en que no tienen sustento legal, porque no alcanzaron una mayoría absoluta.

Indicó que en su opinión “el proyecto está hundido y hay que buscar otra manera de que las víctimas lleguen al Congreso”. (Las tesis para entender el enredo de las circunscripciones especiales de paz)

Galán recalcó que cuando un proyecto de ley es aprobado por las plenarias en Senado y Cámara se convoca a una comisión de conciliadores y luego se repite en segundo debate en cada cámara, lo que no sucedió allí.

“No está sustentado lo que se está haciendo no se puede repetir una votación eso se hundió cuando se sometió a consideración”, dijo.

Así mismo el senador indicó que es “absurdo que el gobierno maneje las votaciones” porque hay que buscar fórmulas para darle cabida a las victimas en el Congreso. “Ya hay mesas de víctimas y hay que buscar que 16 de ellos tengan participación”.

Sin embargo enfatizó en que si el gobierno defiende el proyecto, la Corte podría hundirlo por lo que deben hacerse otras cosas para que se pueda dar esta iniciativa. “Si el Congreso tienen la voluntad de hacer algo lo puede hacer”.

Frente a si se siente cómodo en el partido Cambio Radical indicó que tiene preocupación por el otorgamiento de avales, “si el partido no demuestra que aprendió de los avales entregados con cuestionamientos no me sentiré cómodo. Estoy esperando las listas que sean radicadas”.