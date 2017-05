Proyecto de ley de tierras pone en jaque a los colombianos: exsupernotariado

Foto referencial RCN Radio

El proyecto de ley de tierras que está a punto de presentar el Gobierno Nacional y que busca expropiar los lotes de ‘engorde’ o terrenos improductivos para entregarlos a los campesinos pone en jaque a todos los colombianos, así lo afirmó el exsuperintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez.

“Si la claridad fueran interés general para expropiación por indemnización, es muy distinto, los colombianos tenemos democracia porque existe la propiedad privada y con este proyecto de ley se está corriendo un gran riesgo, nos están poniendo en jaque a todos los colombianos”, afirmó Vélez a RCN Radio.

Según el exsupernotariado, al presidente Santos no le están diciendo la verdad sobre esta iniciativa, “creo que no le han dicho muchas de las cosas que están pasando en ese proyecto, esta iniciativa demuestra que la Agencia Nacional de Tierras va a manejar la propiedad privada, y ahora se podrá expropiar un predio de manera judicial”.

Desde el punto de vista de Vélez, este proyecto no está bien hecho y aseguró que mientras fue superintendente nunca fue citado para una reunión sobre este tema.

“Para formalizar la propiedad privada no se debe expropiar como se estipula en esta iniciativa. Este proyecto me parece irresponsable, cuando fui superintendente nunca me invitaron a una reunión para este fin”, aseveró el exsupernotariado.

Sólo la tierra ilegalmente adquirida está en riesgo

Por su parte Alejandro Reyes, investigador social y conocedor de esta iniciativa, aseguró que en este proyecto está en riesgo la propiedad privada que ha sido ilegalmente adquirida y no la que ha sido legalmente adquirida conforme a la ley “por eso hay tanto temor porque hay mala conciencia en la manera como ha sido adquirida la propiedad”.

Según el experto, esta ley solo define que se van a hacer ordenamientos en los territorios afectados por el conflicto pasando predio por predio hasta definir su situación jurídica, la recuperación de baldíos ilegalmente apropiados y la extinción de dominio de tierras ociosas e improductivas.

“Lo que se pactó en La Habana fue una modesta actualización de los derechos de propiedad, nada que ver con el Castro Chavismo como dicen algunos”, sostuvo Reyes.