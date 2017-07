A punto de vencerse investigación a campañas Santos y Zuluaga por caso Odebrecht en el CNE

Foto: Cortesía Presidencia

Tras cerca de tres meses desde que la Fiscalía compulsó copias al CNE para investigar campañas de Santos y Zuluaga por los sobornos de Odebrecht, solo quedan 5 días para que el organismo electoral defina dichas investigaciones antes de que se venza el periodo de caducidad.

En su momento, el presidente del CNE, Alexander Vega, había indicado que el organismo electoral tiene tres años para investigar las campañas a partir del momento en que las mismas rinden su informe.

Según documento que conoció RCN Radio, las dos campañas presentaron sus informes el pasado 15 de julio de 2014, por lo que el periodo de caducidad para investigarlas se vence el próximo 15 de julio de 2017.

Cabe recordar que el Magistrado, Carlos Camargo, quien lleva el caso en contra de Óscar Iván Zuluaga, presentó hace cerca de 2 meses ponencia ante la sala para abrir investigación formal contra el excandidato del uribismo, sin embargo, la Sala Plena, decidió aplazar la decisión hasta tanto no se conociera el testimonio del publicista Duda Mendoça, al cual no podrán acceder pues al parecer no se ha logrado ubicar a Mendoça.

Por su parte, la investigación contra el Presidente Santos, que está a cargo de la Magistrada, Àngela Hernández, ha recogido algunos testimonios en el caso entre ellos un cuestionario que fue enviado al presidente de la República y algunas otras pruebas, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ponencia a la Sala Plena sobre los resultados de dicha investigación.

Lo cierto es que de vencerse los términos, en estos dos casos los magistrados perderán su capacidad de sancionar y continuar con el trámite contra estas dos campañas, en términos administrativos.