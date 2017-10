¿Qué pretende Santiago Castro, que firmada la paz se traicione el acuerdo?: Roy Barreras

Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial y Roy Barreras // Foto: Colprensa

Unas fuertes críticas hizo el senador Roy Barreras contra los cuestionamientos a la JEP que hizo en RCN Radio el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro. (Lea también: El Consejo Gremial nunca dio su apoyo formal al acuerdo de paz: Santiago Castro)

En diálogo con RCN Radio el senador Roy Barreras dijo que Santiago Castro está lanzado cargas explosivas en contra del proceso de paz para destruirlo, apoyando una campaña política falaz.

“En representación de los gremios empresariales, el doctor Santiago Castro lanza unas bombas en contra del exitoso proceso de paz de La Habana, pero además diciendo cosas que no son ciertas. Es mentira que a la JEP vayan a ser llevados los 48 millones de colombianos por actos de guerra. Yo lamento que una persona tan formada como Santiago Castro se equivoque de tal manera, o está siendo jefe de debate de una campaña falaz”, afirmó.

Para Roy Barreras, Santiago Castro hizo un plagio triste de las palabras del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a quién calificó de desesperado e inclinado por la derecha política en Colombia.

“La candidatura del ex vicepresidente de este gobierno a quien elegimos para que apoyara durante siete años la política más importante de este gobierno que era la construcción de la paz, el doctor Germán Vargas Lleras. Como ustedes bien advirtieron en un inteligente comentario, las palabras del doctor Castro son calcadas, y es un plagio triste del discurso del doctor Germán Vargas”, indicó.

Roy Barreras se preguntó si lo que pretende Santiago Castro, en cabeza del Consejo Gremial, es que “firmada la paz ahora se traicione el acuerdo?”

En la historia de Colombia se han traicionado los acuerdos de Paz (Guadalupe Salcedo/Carlos Pizarro/UP) y eso nos costó 8 millones de victimas. Quiere el @ConsejoGremial traicionar esta paz? — Roy Barreras (@RoyBarreras) 24 de octubre de 2017

Igualmente añadió “palabras que incluyen todas las falacias, junto con la frase triste que los 48 millones de colombianos serán llevados a la JEP, o que la protesta social violenta no será castigada. Argumentos que uno comprende que son electorales y falaces, además que provienen de un candidato desesperado y que se decanta mucho por la derecha”.

En ese sentido, Barreras aclaró que es mentira “que los empresarios colombianos vayan a ser llevados a la JEP, cuando no hay argumentos jurídicos para ello, sin lugar a dudas que el Doctor Castro se declaró en desacato a la Constitución diciendo que el Congreso y el Gobierno deben respetar el acto legislativo, pero que él no se consideraba atado al acto legislativo para la paz”, señaló.

Explica además que “no podemos volver a la guerra y que hay que entender que este es el único proceso de paz en el que una de las guerrillas más grandes y fuertes de Latinoamérica, se somete a un tribunal de paz, una guerrilla que no pudo ser derrotada por más de todos lo esfuerzos que se hicieron y es mejor cambiar las armas por las urnas, y las botas por los votos”, manifestó.

Finalmente el senador, hizo un llamado a Santiago Castro para que no cause inestabilidad en los gremios económicos de Colombia bajo el uso de mentiras que no le hacen bien al país.

Es insólito que el Presidente del @ConsejoGremial diga en @rcnradio q “ellos no están atados al Acto Legislativo”. Que los otros gremios le expliquen q no se puede declarar en desacato a la Constitución! — Roy Barreras (@RoyBarreras) 24 de octubre de 2017

“Me parece que al Doctor Santiago Castro le tienen que explicar que uno en representación de unos muy respetables gremios, no puede afirmar que no respeta la Constitución, y que no reconoce los acuerdos de paz, generando inestabilidad en la economía del país con estas afirmaciones, el acuerdo final no tiene ambigüedades y el acto legislativo para la paz es totalmente claro en la judicialización de máximos responsables en hechos en el marco del conflicto armado”.

Su reacción se dio luego de que Castro criticara que en el texto del acuerdo de paz no se dejara claro si las Farc pueden o no hacer política antes de someterse a la JEP y además asegurara que nunca el Consejo Gremial dio un apoyo formal al acuerdo de paz.