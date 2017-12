¿Qué se debe hacer con la mascota en caso de un desastre?

Foto: Colprensa

Luego de las experiencias que le han dejado al país los desastres naturales, se hace necesario pensar en cómo los animales domésticos deben incluirse en los planes locales, municipales, nacionales y familiares de Gestión del Riesgo ante estos fenómenos.

Profesionales de Universidad Agraria analizaron qué se debe hacer, cómo actuar y cómo proteger a sus mascotas en caso de un desastre, entregando algunas recomendaciones:

Si usted tiene que evacuar el lugar, no deje a sus animales domésticos detrás suyo ya que es más probable que no sobrevivan o que se extravíen antes de que usted se de cuenta. Tenga en cuenta que si para usted no es seguro estar en su vivienda, tampoco lo es para su animal de compañía.

Tenga a la mano siempre los documentos o copia del registro de vacunas, fotografía reciente del animal y demás documentos que usted considere necesario.

Asegúrese que la mascota esté siempre identificada y con su collar puesto. Además intente dejar un guacal cercano a la entrada de su vivienda para transportarlo ya que debe mantenerlo restringido durante situaciones de emergencia o desastres.

Prepare un kit de emergencias para su animal. Incluya comida en lata, agua suficiente, medicamentos que él requiera, copia de los registros veterinarios, un juguete, un plato y artículos de primeros auxilios.