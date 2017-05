RCN Radio logró dos premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado

Foto: RCN Radio

RCN Radio se alzó con dos galardones a mejor crónica radial y la máxima exaltación a vida y obra en el oficio para Juan Carlos Iragorri, durante la edición XIX de los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado, que se realizó en Bogotá

El máximo homenaje a Vida y Obra fue concedido al director del programa Voces RCN, Juan Carlos Iragorri, quien agradeció la exaltación y aseguró que estos premios sirven para alentar un oficio que día a día lucha por ganar credibilidad.

“Lo primero es que me asusta porque yo creo que apenas estoy empezando el segundo tiempo y estos premios de vida y obra es para una persona que ha culminado una gran carrera (…) esto me honra porque coincidencialmente cuando empecé en 1987, en el diario El Siglo, mi primer jefe fue Álvaro Gómez Hurtado”, dijo Juan Carlos Iragorri.

Otro de los premios entregados a esta casa radial fue para mejor crónica de radio otorgado al Editor de Noticias de fin de semana en RCN Radio, Juan Pablo Latorre, por su trabajo ‘Drogas, kokodril y otros infiernos del Bronx’, con el cual buscó desentrañar lo más profundo de uno de los mayores expendios de alucinógenos que tuvo Bogotá.

“Nuestra directora Yolanda Ruiz siempre nos ha dicho que la esencia de la reportería está en contar las historias que están ahí, pero que muchos no ven. Este es el fruto de un trabajo en el que participaron muchas personas y no me queda más que dedicarles este premio y también, especialmente, a mi hija que es lo más hermoso que tengo”, dijo Juan Pablo Latorre.

Noticias RCN, El Tiempo, El Espectador y Revista Semana fueron otras de las casas ganadoras en esta ceremonia, en la que el Concejo de Bogotá exaltó los mejores reportajes y trabajos del periodismo en Bogotá.

Vida y obra de Iragorri

Juan Carlos Iragorri es el director de Voces RCN, el programa de opinión política de RCN Radio, y también de Club de Prensa de NTN24 donde los corresponsales hispanohablantes se refieren en Washington a las noticias de la jornada. Dirige asimismo la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario, apoyada por RCN y por la revista Semana.

Iragorri empezó a hacer periodismo en El Siglo en 1987. Trabajó para El País de Cali, fue corresponsal de El Tiempo durante cinco años en Madrid y se vinculó a RCN Radio en el año 2002 desde la capital española.

Ha escrito tres libros de entrevistas, que han sido best-sellers: el primero, con Antonio Caballero; el segundo, con Antonio Navarro y el tercero con Felipe López, propietario de Semana. También ha recibido dos becas: una de la Fundación Reuters en la Universidad de Oxford. La otra del Centro Weatherhead de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard.

Además, ha ganado el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Planeta de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá. A principios de este año la Universidad del Cauca le otorgó en Popayán el título de Doctor Honoris Causa en Periodismo.

Latorre, el reportero

Juan Pablo Latorre es un entusiasta periodista de 34 años; se graduó de Comunicador Social – Periodista en la Universidad INPAHU.

Tiene 10 años de experiencia en medios de comunicación. Sus inicios se dieron en el noticiero de Radio Santa Fe, en Bogotá, donde se desempeñó como reportero de Bogotá y Orden Público.

Posteriormente estuvo vinculado con la cadena Todelar donde cubrió la fuente de Presidencia y Cancillería.

Desde 2009 trabaja en RCN Radio, cadena en la que ha cubierto las fuentes de Bogotá, Orden Público, Judiciales y, desde hace dos años, se desempeña como Editor de Fin de Semana.

Obtuvo el premio a Mejor Crónica de Radio de la Secretaría de Integración del Distrito, en el año en 2010.

Además, fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a Mejor Crónica en la categoría Periodismo Joven, en 2010.

Ya había estado nominado en 2007 a los premios Álvaro Gómez Hurtado de Bogotá.