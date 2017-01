Reacciones encontradas por visita de presidente francés a zona de concentración de las Farc

Presidente de Francia, François Hollande / Foto AFP

El anuncio de la visita del presidente de Francia, François Hollande a finales de este mes a una de las zonas de concentración de las Farc, despertó reacciones encontradas entre varios Senadores.

El Centro Democrático se mostró en desacuerdo con la decisión del presidente de Francia, François Hollande y dijo que es un desafío contra quienes votaron No en el plebiscito.

A través de su cuenta de Twitter el Senador y líder de esta colectividad, Álvaro Uribe, criticó al presidente Hollande a quien le pidió que se encargue de sus asuntos en Francia y Europa y deje de promover a las Farc en Colombia.

“Noticia en Europa: Hollande, presidente francés que no ha sabido enfrentar al terrorismo yihadista, visita la Colombia entregada a las Farc” señaló Uribe en su red social.

Quien también se pronunció fue el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, manifestando que el anuncio hecho desde las Farc sobre la visita de Hollande, es un desafío para las personas que pidieron que se replantearan los acuerdos de paz con la votación del plebiscito.

“Las Farc son un grupo armado, no se han desmovilizado, no han entregado las armas, no se han cumplido los procesos ¿por qué no visita a las víctimas de esa guerrilla? Las Farc siguen siendo y nos dejan el legado del país con mayor índice de producción de cocaína …”, dijo Zuluaga.

Este grupo político aseguró que el gobierno francés debería pedir que se investiguen las diversas polémicas con los bailes de funcionarios de la ONU con guerrilleras de las Farc o la permanencia de menores de edad en las filas de esa guerrilla.

Entre tanto el senador del partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, dijo a RCN Radio “que la visita del presidente francés es muy importante para el apoyo de la implementación de los acuerdos, sobre todo en estos momentos donde hay tantas dudas”.

Según el parlamentario, el hecho es de gran aporte porque Francia fue uno de los países que puso recursos para el posconflicto, “la visita también tiene como finalidad evaluar en qué han sido invertidos los recursos”.

A su vez la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis sostuvo que “dentro de los protocolos de la verificación de los acuerdos de paz es importante recibir la visita de un mandatario que ha jugado un papel muy importante en este proceso”.

Desde el punto de vista de la parlamentaria, la visita también podría ayudar a limar las asperezas que hay tras el escándalo de los observadores de la ONU : “esta visita tiende a distraer un poco también el tema del baile de año viejo con las Farc y los verificadores de la ONU”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macias, calificó como incoherente la llegada del mandatario francés manifestando que “el presidente de Francia ha aceptado la invitación de una organización terrorista que aún está armada, no entendemos esa parte cuando Francia ha llorado sus muertos por el terrorismo y que el Presidente de ese país venga a validar a un grupo que aún tiene las armas en sus manos”.

Y agregó: “Una visita social a una organización terrorista causa más indignación y más incertidumbre que la que tenemos hoy”.