Recargo nocturno a partir de las 9 p.m. es el mínimo de los mínimos, dice la Confederación del Trabajo

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que el restablecimiento del recargo por trabajo en horario nocturno a partir de las 9 de la noche es el “mínimo de los mínimos”.

En diálogo con RCN Radio, Gómez aseguró que en el sector trabajador del país hay un sabor agridulce tras la aprobación de esta hora de recargo ya que el Gobierno incumplió con el acuerdo original.

“El compromiso era volver a la jornada laboral diurna desde las seis de la tarde; con Lucho Garzón se buscó que fuera desde esa hora, pero desde las nueve de la noche se regresa es el 25 por ciento de lo que habíamos convenido con el Gobierno”, dijo.

Desmintió lo que ha dicho el sector empresarial de que con la aprobación de esta ley se vayan a perder empleos, “no se puede ser tan mezquino; lo que se está haciendo es darle un alivio a los trabajadores, esto es el mínimo de los mínimos”.

Sin embargo señaló que la disminución en 150 semanas de cotización de pensión para las mujeres es algo justo y necesario, así como la reducción del 12 al 4% de los aportes de los jubilados al sistema de salud, por lo que rechazó las objeciones del presidente de la República a estas leyes.

“El 30 de diciembre del 2013 convenimos la disminución del aporte a salud. Durante las conversaciones que sostuvimos con el ministro de Hacienda y el presidente, planteamos que se iniciara este proceso partiendo desde mesadas pensionales desde cuatro salarios mínimos, pero el Congreso lo aprobó para todos”, aclaró el dirigente sindical.

Cuestionó que los costos de la corrupción estén por encima de los 50 billones de pesos en el país mientras se niega la aprobación de leyes sociales argumentando dificultades económicas.

Destacó que el 84% de los dos millones de pensionados del país tienen ingresos por debajo del salario mínimo.

“Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nada le cae bien y todo lo que tiene que ver con inversión social es un no rotundo, a él le pasa como a algunos colegas que cuando se desmayan no vuelven en sí, si no en no”, dijo.

Sostuvo que aunque en el Gobierno del expresidente Uribe argumentó que el recargo nocturno iba a ser pagado desde las 10 de la noche para generar más empleos, eso “fue un cuento chino y chimbo, no se dieron más empleos, la gente más pobre, los vigilantes, trabajadores de la salud, del comercio y otros vieron disminuir sus ingresos cuando se dejó de pagar desde las seis de la tarde”.