Reclusos que quieren tener su pelo largo y barba por su religión deben demostrar su credo: Corte

Corte Constitucional / Foto Colprensa - Juan Páez

La Corte Constitucional advirtió que los reclusos en las cárceles del país que quieren dejarse el cabello largo y la barba abundante por su religión deben demostrar ante las autoridades que pertenecen a este tipo de credos.

De acuerdo con la sentencia, si bien la Constitución es garantista de profesar todas las religiones en el país, también es necesario cumplir con la normatividad en las cárceles, que en la mayoría de los casos exigen unas condiciones de presentación personal.

El caso particular se dio en la cárcel La Dorada, que exigía corte de pelo y barbas afeitadas de los presos, pero uno de los reclusos adujo que pertenecía a cierta religión y por lo tanto solicitaba que le dejaran esas condiciones personales.

No obstante, las autoridades carcelarias investigaron con el líder de cierta religión el hecho, quien certificó que dicho recluso no pertenecía a su congregación y por lo tanto no debería tener dichas exigencias.

La Corte Constitucional consideró que “como lo advierte la Dirección del EPAMS y los jueces de instancia, no está probado que exista una convicción religiosa profunda, fija y sincera en el actor. Ello se deriva de las contradicciones que existen en el credo que se invoca, de las diferencias puntuales de lo que solicita frente a las expresiones de presentación que hacen parte de cada religión y de la circunstancia de que pese a estar recluido desde hace aproximadamente un lustro en el plantel, no figura en el censo de 2016 como practicante del Islam”.