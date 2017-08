Recorte va a haber, estamos buscando que sea el menor posible: director de Colciencias

Foto: Cortesía UniCartagena,

En entrevista con RCN Radio el director de Colciencias, César Ocampo, sostuvo que con la actual asignación presupuestal prevista para 2018, la entidad quedaría con menos de 5.000 millones de pesos para invertir en programas. Aseguró que discute un menor recorte con el Gobierno.

De acuerdo con Ocampo “el recorte que se propone es de 42 por ciento pero todavía no está aprobado; estamos en discusiones con el Ministerio de Hacienda y con la Presidencia para tocar el tema”. (Lea acá: Colciencias va a tener que cerrarse por falta de presupuesto: exdirectora Paula Arias)

“El ministro de Hacienda está buscando la manera de asignarle más recursos a Colciencias porque la importancia de la ciencia y el posconflicto es clara, por eso estamos definiendo el presupuesto de la entidad”, dijo Ocampo.

No obstante advirtió que el dinero que recibe Colciencias para hacer investigación no es suficiente “quisiéramos más presupuesto porque no es suficiente para lo que queremos hacer; estamos luchando por un aumento referente a lo que se está proponiendo, que sea suficiente para priorizar las necesidades”, sostuvo. (Le puede interesar: Científicos colombianos dicen que cerrar Colciencias sería un error para el desarrollo del país)

Aclaró que un número aceptable para adelantar las metas de la entidad serían recursos por un orden de 110.000 a 170.000 millones de pesos, “quisiéramos 220 mil millones más, pero lo que hay disponible nos deja los recursos para 4 mil becas, para investigación en salud que en un estimado global en vigencias futuras requieren de 150 mil millones de pesos”, señaló.

Aseguró que Colciencias trabaja en un programa para traer 200 colombianos que han ido a estudiar al exterior, “queremos traer los posdoctorados para integrarlos a las empresas, universidades, para emplearlos garantizando el salario por un año por parte de Colciencias a 200 profesionales”.

El funcionario dijo que en las regiones se ha aumentado la formación de estudiantes en niveles altos “vamos a trabajar y a ayudar a las regiones a identificar las necesidades estratégicas para su desarrollo, con convocatorias públicas, somos expertos en manejar estas convocatorias y con estos recursos de las regalías ha aumentado el apoyo, estamos ayudando a las regiones a identificar sus necesidades”, concluyó.