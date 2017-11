Redepaz recibirá el primer acto de dignificación a organizaciones víctimas del conflicto

Foto: Colprensa

La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la paz y contra la Guerra, Redepaz, será la primera organización a nivel nacional víctima del conflicto armado colombiano en recibir por parte del Estado un acto de dignificación, en el cual se reconocerá el asesinato de sus líderes, estigmatización, entre otras.

Redepaz fue reconocida como víctima del conflicto en el año 2013, en el marco de la Ley 1448.

En dialogo con RCN Radio, Luis Emil Sanabria, director de esta organización, indicó que este acto está establecido dentro de las medidas de reparación que la Unidad de Víctimas viene adelantando a esta institución.

“En este acto estará el Gobierno colombiano, la comunidad internacional y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, socias de Redepaz, a quienes daremos un reconocimiento por su labor por los derechos humanos“, dijo Luis Emil Sanabria.

Además, Sanabria indicó que pese a que han sido notificados de que el presidente Juan Manuel Santos, ni el Ministerio de Defensa asistirán a dicho acto, lo llevarán a cabo por la necesidad de que se genere el reconocimiento a la labor y a los derechos de quienes han trabajo por la construcción de la paz.

El director de Redepaz también aseguró que una de las garantías que debe ofrecer el Gobierno con estas organizaciones, que ya han sido reconocidas como víctimas, es la no repetición que hasta hora no ha sido cumplida, lo que sigue afectando no sólo a Redepaz, sino a otros líderes y organizaciones del país.

“Todavía hay desplazamientos, amenazas, tanto así que uno de nuestros miembros tuvo que salir del país en las ultimas horas. Hemos hablado con el Estado para que se estudie la construcción de planes de reparación colectivas, para que podamos tener reacciones prontas e inmediatas para hechos como amenazas y ataques contra las personas en los territorios que hayan respuestas oportunas, a través de los distintos entes territoriales del país”.

Al acto de dignificación que se llevará a cabo en el marco de la Asamblea Nacional de la organización asistirán 400 personas de todos los departamentos del país.

Por último, Sanabria indicó que “el Estado debe reconocer que hay organizaciones como esta que llevamos mas de 20 años trabajando por la paz que o pretendemos ser enemigas del estado, por eso vendrán cerca de 400 personas de los 32 departamentos del país y de más de 400 municipios”.