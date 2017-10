Referendo del Uribismo para derogar el acuerdo no prosperará tras fallo de la Corte: Gobierno

Guillermo Rivera / Foto RCN Radio

El fallo de la Corte Constitucional que le da vía libre al blindaje jurídico del acuerdo de paz impedirá que el uribismo lidere un referendo en el país para derogar la JEP y parte de lo que se pactó en La Habana.

Así lo aseguró el Gobierno nacional, que dijo que todas las instituciones del Estado estarán obligadas a cumplir por 12 años lo acordado.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “todas las instituciones deben cumplir de buena fe y los próximos mandatos no pueden modificar lo que está acordado, deben continuar con el desarrollo de los mismos”.

“Me parece que quienes estaban pensando en recoger firmas, creo que es mejor que a esas firmas le den otro destino porque claramente con este fallo de la Corte Constitucional no podrán modificar sustancialmente el acuerdo de paz”, añadió.

Sin embargo, sectores de la oposición insistirán en salir a la calle para hacer resistencia civil y convocar a la ciudadanía a rechazar el acuerdo de paz a través de un referendo.

Otros aseguran que el único camino que queda es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

El exprocurador Alejandro Ordóñez afirmó que “Colombia no es Venezuela y no nos dejaremos conducir a los corrales del socialismo del siglo XXI. El 7 de agosto, cuando me posesione como presidente de los colombianos, empezaré a saldar la deuda con los ciudadanos que dijimos NO”.

Sin embargo, sectores de la Unidad Nacional reafirman que no permitirán que se haga trizas el acuerdo de paz y seguirán respaldando su implementación en el Congreso.

El senador Roy Barreras dijo que “la paz se ha salvado, pero el discurso del NO y el discurso de saboteado a la paz, ese sí ha quedado trizas con el fallo unánime de la Corte Constitucional”.

El Uribismo ha dicho que el fallo de la Corte es un atentado contra la soberanía popular y democrática que le dijo NO al acuerdo suscrito en La Habana, e insistió en que no cesará en su intención de introducir modificaciones.