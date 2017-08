Reforma Política está atravesada como ‘vaca muerta’ en el camino de la JEP: Rodrigo Lara

Rodrigo Lara/ Foto Colprensa

Tras las acusaciones del Gobierno Nacional a la Cámara de Representantes, que culpa a esa corporación legislativa por los retrasos en los debates de la JEP, su presidente Rodrigo Lara responde que ha sido la Reforma Política que se le ha atravesado a los debates del proyecto de ley orgánica de la Justicia Especial para La Paz.

“Lo que está realmente demorando la discusión de la JEP, es la Reforma Política que está en la Comisión Primera y está atravesada como vaca muerta en el camino de la JEP”, afirmó Rodrigo Lara.

Lara indicó que no está de acuerdo en que el proyecto de ley orgánica de la JEP se tramitará con un solo ponente como requiere el Gobierno, sino que espera que sean varios como ocurre en los debates de la Reforma Política.

“Yo he insistido en particular que ojalá esta JEP tuviera una ponencia colectiva, si el Gobierno insiste a la Comisión Primera, que no sea así, por lo menos que este texto tenga suficiente armonización, suficiente consenso antes de comenzar a ser discutido”, señaló Lara.

En días pasados el Gobierno le envió una carta al presidente de la Comisión primera de Cámara, Carlos Correa, reiterándo que se elija ponente único para la tramitación del proyecto de ley de la JEP, advirtiendo que la Comisión primera de Senado ya había elegido a Horacio Serpa como único ponerte de este proyecto de ley orgánica.

Éste proyecto de ley orgánica se tramitará vía fast track, por lo que las Comisiones Primeras debatirán al tiempo y por separado esta iniciativa para la implementación de los acuerdos.