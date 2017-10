Reforma Política tiene una muerte lenta: coordinador ponente Heriberto Sanabria

Discusión de la Reforma Política. Foto: Colprensa

“Si pasa la Reforma Política no será aplicable para las elecciones de 2018 y lo que ahora tiene es una muerte lenta”, afirmó el coordinador ponente de la Reforma, el conservador Heriberto Sanabria, al aplazarse la discusión para el próximo martes. (Lea acá: Avanza lentamente la discusión de la Reforma Política)

De acuerdo a los cálculos de varios congresistas, la Reforma Política ya se hundió porque los tiempos simplemente no alcanzan y de acuerdo al texto de la firma de paz con las Farc, los proyectos de implementación van hasta el 30 de noviembre.

Al inicio del debate surgió una proposición que establece que se cree una comisión accidental para revisar las 57 ideas que tiene la Reforma de 14 artículos y se cite de nuevo para el próximo martes, porque se tenía que discutir el Presupuesto Nacional.

Los representantes del Polo y la Alianza Verde protestaron argumentando que había prioridad con la Reforma Política ya que el presupuesto tiene plazo hasta el viernes. El representante Germán Navas pidió la palabra y aseveró que es inaudito que por la presencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, la Reforma Política se suspenda.

“Ustedes parecen mendigos y no políticos, no es sino que aparezca el ministro de hacienda y se les olvida los compromisos ideológicos, se les olvida a sus electores, sus electores no los que los mandaron aquí a pedir limosna, los mandaron a imponer ideas o sino todos serían del partido presupuestista, yo considero que el presupuesto debe aprobarse pero no por encima de la paz”, afirmó Germán Navas.

En medio de la discusión del presupuesto nacional, sorpresivamente surgió una proposición para reabrir la discusión de la Reforma Política que fue votada positivamente. Inicialmente se leyó el informe de la subcomisión de miembros de todos los partidos que decidieron que la propuesta de la creación de un tribunal de aforados continué dentro de la iniciativa de Gobierno.

La mesa directiva de la Cámara leyó el artículo 13 que no tenía proposición para que sea votado; finalmente el presidente del órgano legislativo decidió suspender la votación y levantar la plenaria por falta de quórum.