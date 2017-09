Registraduría certificó firmas de la consulta anticorrupción

Foto Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil validó unas 3.092.138 firmas de la consulta anticorrupción, de las 4.236.681 que fueron recolectadas por los comités que se inscribieron para tal fin.

Para que la Registraduría le de visto bueno a la consulta se necesitaban 1.764.000 firmas válidas.

Luego de una certificación por parte de esta entidad, el paso a seguir es llevar ante el Congreso de la República la propuesta de consulta para ser aprobados los puntos que serán llevadas a las urnas.

De acuerdo con la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta, “cuando la Registraduría las certifique se necesita un concepto de conveniencia de la plenaria del Senado. Ellos no van a analizar los puntos sobre si son buenos o si les gustan o no, solo dirán si es conveniente o no que se realice esta consulta nacional”, explicó.

“Yo creo que con 8 proyectos anticorrupción que este Congreso hundió durante tres años, les queda muy difícil decir que no”, añadió.

En caso de que haya un concepto favorable de los senadores, la Registraduría procederá a fijar la fecha del llamado de los colombianos a las urnas.

Si se aprueba la consulta con 11 millones de votos, el Congreso tendrá un año para tramitar las reformas respectivas, si no lo hace, el presidente de la República quedaría facultado para expedir los puntos aprobados en dicha consulta vía decreto.