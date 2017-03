Registraduría Distrital ha entregado cédula a más de mil habitantes de calle en el último año

La Registraduría Distrital en cabeza del registrador, Jaime Hernando Suárez, confirmó que han sido ocho las jornadas en último año, de esas 2 en el 2017, que ha adelantando este organismo para entregar sus documentos de identificación a mis de 1.000 habitantes de calle en la capital del país.

En diálogo con RCN Radio y la F.M Suarez dijo que “esta cedulación ha permitido que estas personas puedan ingresar a los sistemas de salud, educación e incluso a subsidios del Estado y de la ciudad, por lo que es una labor importante para los organismos del Estado”.

El registrador distrital explicó que “inicialmente los identificamos a través de las impresiones dactilares, hay algunas otras personas que recuerdan sus datos incluso el numero de sus cédulas, por lo que allí el proceso es más fácil, pero hay otros que no recuerdan donde se registraron, hay personas que manifiestan incluso no estar registradas”.

Agregó que “en nuestro sistema podemos revisar si la persona ha tenido cédula o no, nos ha pasado que no nos dicen la verdad o no se acuerdan y si determinamos que la persona no ha sido identificada por el Estado procedemos a hacer ese registro desde el registro civil de nacimiento”.

Según el registrador, una de las mayores dificultades que se presentan para hacer esta identificación es que las personas no se acercan a hacer este trámite que es necesario para tener acceso a muchos programas que los benefician. Además que el trámite de expedición de la cédula no tiene ningún costo para estas personas habitantes de calle.

Es importante decir que este tipo de jornadas únicamente se han adelantado en la capital, debido a que deben ser los alcaldes, gobernadores y las autoridades quienes soliciten a la Registraduría que se haga este proceso de identificación del habitante de calle.