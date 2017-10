Registraduría y liberalismo llegan acuerdo para reducir costos de consulta liberal

Foto RCN Radio

Las conversaciones adelantadas entre la Registraduría y el expresidente César Gaviria Trujillo dieron su fruto y se logró acordar una reducción considerable de los costos de la consulta liberal programada para el 19 de noviembre. (Lea aquí: Consulta liberal costará $40 mil millones según MinHacienda)

El acuerdo consiste, según explicó Gaviria, en la reducción del número de puestos y mesas de votación en todo el país, lo que significará un ahorro considerable en el valor del proceso electoral.

“Le pedimos a la Registraduria que abarate costos en un 60% y ya que puso fecha de realización de consultas, pues que nos haga la nuestra que es la decisión del Congreso Liberal donde más de mil delegados decidieron esa vía”, les informó el jefe del Liberalismo a los precandidatos.

Gaviria les advirtió también a los aspirantes que “el Partido Liberal va a elegir el reemplazo de Santos. No somos un partido de garaje, si ustedes no se ponen de acuerdo no podemos tomar decisiones a bolígrafo”.

Entre tanto, la Registraduría emitió un comunicado en el que señala que, según lo acordado, el proceso electoral tendrá la siguiente infraestructura:

“Los 85 mil millones de pesos, estimados inicialmente, contemplaban la organización de una jornada con 11.001 puestos de votación en 30 mil mesas. Sin embargo el expresidente Cesar Gaviria, director del Partido Liberal, aceptó la reducción en la dimensión de la consulta, así: 4.381 puestos y 10 mil mesas de votación”, explicó el registrador nacional.

El acuerdo logrado con el expresidente Gaviria contempla la realización de la consulta liberal solo en las cabeceras municipales y no en lo corregimientos y zonas apartadas.

También se eliminarán herramientas como la biometría, el aplicativo de información a los votantes y el preconteo de votos.

Aunque los precandidatos han planteado la posibilidad de correr la consulta para marzo, al parecer ese proceso electoral no tiene reversa y los ciudadanos serán convocados a las urnas el próximo domingo 19 de noviembre.

El Liberalismo aspira obtener al menos 500 mil votos en el proceso de elección de su candidato presidencial.