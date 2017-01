Reparos del Fiscal serán acogidos en la jurisdicción de paz pero siguen conflictos por justicia de la fuerza pública

Reunión Gobierno y Ponentes de la JEP / Foto @AngelicaLozanoC

En la reunión entre los ponentes de la Justicia Especial para la Paz y el Gobierno Nacional se acordó incluir precisiones en el texto del proyecto para el segundo debate en el Congreso con algunas de los reparos hechos por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Según el coordinador ponente de este proyecto, representante Rodrigo Lara, una de las recomendaciones del fiscal que se tuvieron en cuenta tiene que ver con los los disidentes y reincidentes quienes no podrán tener los beneficios de la Justicia Especial de Paz; también se precisó el concepto de delito continuado y se dejó claro que sí serán cobijados delitos como el secuestro.

Lara indicó además que se acordó que si en el futuro alguna fuerza política quisiera tumbar la JEP, automáticamente se caería el tratamiento especial para la fuerza pública. También quedó claro en el texto que los expresidentes en ningún momento tendrán que comparecer ante el tribunal de paz.

Sin embargo, pese a que se acogieron las críticas que el fiscal realizó a este proyecto, algunos de los ponentes como la representante, Angélica Lozano, aseguraron que hay temas que el Gobierno no quiere revisar, ni aceptar criticas de otros sectores.

Esto en relación a la justicia de los militares, que según la congresista no le da seguridad jurídica a la fuerza pública. Incluso aseguró que el Gobierno pretende que los ponentes firmen con este proyecto un “cheque en blanco”.

“Quieren hacer un andamiaje absurdo contra el derecho internacional humanitario para darle gusto a los militares (…) Hay un doble estándar, en unas cosas perjudica a los militares y en otros aspectos a la guerrilla, acoger el estatuto de Roma en partes está mal hecho”, advirtió Lozano.

Según advirtió la representante, hay normas explícitas en el texto de la JEP frente a la responsabilidad de mando que no están reglamentadas por el Derecho Internacional. Eso implicaría que la Corte Penal Internacional conozca de casos que ya hayan pasado por la JEP sin adjudicarle ningún tipo de responsabilidad penal, lo que deja desprotegidos a los militares.

Después de dos horas de reunión, no se pudo firmar el borrador de la ponencia para segundo debate, por no revisarse este y otros aspectos, pues el Gobierno se retiró del encuentro según lo expresó la congresista Lozano, quien insistió en que el Congreso no es solo un “firmón”, que acepta todo sin hacer la respectiva revisión.

Así las cosas, se espera que se dé un nuevo encuentro entre ponentes y Gobierno, para que se consolide un texto definitivo que será debatido en la plenaria de la Cámara la última semana de febrero.