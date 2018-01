Revista Semana no revelará sus fuentes pese a orden del Tribunal

El director de la Revista Semana, Alejandro Santos, afirmó que cumplirá el fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre el caso de Leyla Rojas, exviceministra de Agua, pero asegura que no revelarán las fuentes que les suministraron la información en este episodio.

En diálogo con RCN Radio, Santos aseguró que aportará la información requerida por las autoridades, pero sin la identidad de quienes enviaron los correos.

“Aportamos los correos, pero taparemos los nombres y las identidades de las fuentes. Nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar, de presentar todas las pruebas, pero protegiendo a nuestras fuentes y ese es un derecho constitucionalmente protegido”, señaló.

Y dijo: “En la medida en que empiece a abrirse el camino de que los medios y periodistas tengan la obligación judicial de revelar las fuentes, sería un tema en contra de la Constitución y pondría en peligro la importancia de una protección fundamental para el ejercicio de la fiscalización del periodismo en Colombia”.

Alejandro Santos dice que no quiere desafiar a la justicia colombiana, pero sí prefiere ampararse en el derecho constitucional de guardar el secreto profesional.

“Nosotros preferimos proteger la fuente y eso es un derecho constitucional, yo espero que el Tribunal entienda esto o si no que la Corte Suprema lo entienda y no quiero desafiar a la justicia, ni volverme un mártir. Me parece que hay que serenarse y poner sobre la mesa los riegos reales sobre los cuales un periodista quiera ejercer su labor fiscalizadora cuando más la necesitamos”, indicó.

El director de la revista Semana afirmó que en la medida en que la fuente se sienta protegida, continuará suministrando información clave para el ejercicio periodístico en Colombia.