Revolcón en la Registraduría, propuesta que causa dudas en los partidos

Foto: archivo particular

Aunque la Misión Electoral Especial planteó la posibilidad de acabar con varias de las funciones que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, esa propuesta ha causado dudas entre los partidos políticos.

Señalan que una reforma para eliminar un organismo que ha sido el responsable de la organización de las elecciones desde hace muchas décadas, podría ser perjudicial para los procesos electorales que se avecinan.

El senador liberal Juan Manuel Galán dijo que “la Registraduría tiene una experiencia de muchos años que no se puede echar por la borda, no se puede desperdiciar. La Registraduría en materia de identificación y de organización electoral ha sido eficiente y tenemos que contar con ella para cualquier reforma que sea viable de aplicar para las próximas elecciones”.

El senador Antonio Correa, director de Opción Ciudadana, dijo que este es un tema que debe ser ampliamente evaluado cuando la reforma política llegue al Congreso.

“Hay que mirar con todo el detenimiento para que no existan traumatismos a la hora de tomar esa determinación. Próximamente vienen las elecciones al Congreso y no solamente es tener cambios, sino certificar que no haya improvisación alguna y ese es uno de los temas que debemos examinar con detenimiento”, manifestó.

El senador conservador Juan Diego Gómez advirtió que no se le puede hacer daño a las instituciones ad portas de un proceso electoral.

“El proceso electoral debe surtir con las instituciones que tenemos actualmente, creo que revisar esos escenarios resulta bastante inconveniente porque estamos cambiando sobre la marcha una serie de normas y tenemos que ser muy cuidadosos de no dañar la estructura institucional que tiene el país hasta el momento”, manifestó.

La reforma política acordada con los partidos se presentará al Congreso antes de que finalice el mes de abril.