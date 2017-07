Robledo pide la renuncia del fiscal general por caso de Luis Gustavo Moreno

Senador Jorge Robledo / Foto Colprensa - Juan Páez

El senador Jorge Robledo continuó su arremetida por el caso de corrupción que involucra al fiscal Luis Gustavo Moreno y esta vez le pidió la renuncia al propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por estos hechos.

Robledo considera que Martínez debe asumir una responsabilidad política por haber nombrado en ese cargo a Moreno cuando habían indicios de que no era una persona de fiar.

“Yo creo que el fiscal no es digno de ser fiscal de los colombianos y no lo es por negligente, incapaz e irresponsable”, señaló.

“El deber principal de un fiscal es no rodearse de corruptos, y cuando en este caso se rodea de un corrupto en un cardo muy importante es porque él no indagó diligentemente, porque si lo hubiera hecho habría descubierto que es un indeseable, una persona sospechosa y no de fiar”, indicó.

El senador Robledo dijo que el fiscal general “equivocó en materia gravísima, en lo único que no podía equivocarse”.

El congresista del Polo Democrático está analizando con sus abogados si el fiscal Néstor Humberto Martínez incurrió en una falta penal o disciplinaria.