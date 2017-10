Rodrigo Lara ya está en una campaña electoral mezquina: Santrich

Foto: Colprensa

En diálogo con RCN Radio, Jesús Santrich, respondió sobre la medida que pretende adoptar el presidente de la Cámara de representantes, Rodrigo Lara, para que se prohíba el ingreso al congreso de miembros de las Farc, al respecto indicó que se trata de la campaña electoral de congresista para ganar adeptos. (Lea acá: Cámara prohíbe ingreso a miembros de las Farc hasta que se sometan a la justicia)

“Desafortunadamente este personaje en vez de preocuparse por los problemas del país, en ayudar a impulsar los acuerdos de paz que les hacen bien a los colombianos, esta en una campaña política mezquina tratando de ganar adeptos y votos a partir del ataque al desarrollo de los acuerdos de La Habana”.

Santrich aseguró que la petición de Lara es lamentable tratándose de alguien que tiene una responsabilidad tan grande en la Cámara de Representantes.

El miembro de las Farc indicó que dicha orden no tiene ningún fundamento pues él y otros exintegrantes de esa guerrilla ya tienen la amnistía que le permite asistir al congreso como otros ciudadanos.

“Eso no tiene fundamento porque particularmente he asistido a algunas sesiones públicas de la Cámara, no tengo ningún impedimento, tengo amnistías y no solo yo sino otras personas que han participado del conflicto y que seguramente tendrán que acudir a la JEP, pero no tengo sanciones pendientes, entonces tengo todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de este país para asistir a las audiencias públicas en el congreso”, señaló Santrich.