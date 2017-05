Santos aceptó renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos

Foto Colprensa - Juan Páez

El Presidente Juan Manuel Santos anunció que le aceptó la renuncia al embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien estudiaría una posible candidatura para las elecciones presidenciales en 2018.

Desde Estados Unidos, Santos aseguró que el trabajo de Pinzón fue excepcional y dijo que hasta la otra semana estará en ese cargo.

“El Embajador me había dicho desde hace algún tiempo que él quería renunciar antes de inhabilitarse y como la fecha para lograr eso se vence la semana entrante, entonces me ha presentado la renuncia, se la voy a aceptar antes de esa fecha límite para no inhabilitarlo”, anunció Santos.

El Presidente aseguró que el Embajador cerró su carrera con “broche de oro”, tras el encuentro que logró entre Santos y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el mandatario colombiano que no dejará que los funcionarios públicos que quiera servirle al país en otros menesteres no lo hagan, por lo que aceptó la renuncia de Pinzón.