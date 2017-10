Santos aceptó renuncia de MinVivienda pero no de MinAmbiente

Ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo // Foto: Minvivienda

Los ministros de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y Vivienda, Jaime Pumarejo, le presentaron la renuncia al presidente Juan Manuel Santos luego de que el partido Cambio Radical asegurara que debían renunciar. (Lea también: Ministros de Cambio Radical deben renunciar: Rodrigo Lara)

De acuerdo con el secretario de Presidencia, Alfonso Prada, el jefe de Estado aceptó la renuncia del ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, sin embargo no lo hizo con Luis Murillo, porque no es considerado cuota de Cambio Radical porque desde enero no contaba con el aval de este partido.

En desarrollo…