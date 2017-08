Santos aseguró que su Gobierno es más transparente de lo que era antes

Foto RCN Radio

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que durante su Gobierno no ha habido más corrupción que antes, sino que ahora se están destapando más casos por las herramientas que se han creado para luchar en contra de este delito.

De acuerdo con el mandatario, las estrategias que ha adoptado su Gobierno en contra de la lucha contra la corrupción están generando buenos resultados y aseguró que eliminó muchas entidades que eran el foco de desviación de recursos.

“Podemos decir sin lugar a dudas que tenemos los instrumentos y las herramientas y hemos hecho mucho más transparente al Estado colombiano de lo que teníamos cuando recibimos el Gobierno”, aseguró Santos.

En este sentido Santos aseguró que no le importa que lo critiquen porque compró cortinas para la Casa de Nariño o unas almendras de $15 millones porque la contratación fue transparente.

“La transparencia da toda la información y no me importa que me digan que compré cortinas o unas almendras que costaban $15 millones, ahí están los contratos y es algo que se necesita, lo importante es que la gente sepa que ahí está toda la información”, dijo.

Por otra parte, Santos anunció que firmó la Ley para proteger los mecanismos de participación democrática que convierte en delito los abusos electorales, como la violación de los topes de las campañas políticas.

“Ayer sancioné la ley para proteger los mecanismos de participación democrática, allí convertimos en delito lo que no era delito, las sanciones por los abusos electorales, los topes de las campañas eso no era delito, a partir de ayer eso se convirtió en delito”, dijo el Presidente.

Finalmente el mandatario anunció que ya se presentaron varios proyectos para combatir la lucha contra la corrupción como la protección a los denunciantes, la bancarización del sistema de contratación del Estado y la creación de más unidades en la Superintendencia de Industria y Comercio.