Santos defendió a sus funcionarios cuestionados tras nuevos nombramientos

Foto tomada de Presidencia.gov

El presidente Juan Manuel Santos salió al paso de las críticas que han surgido a sus funcionarios tras ser nombrados en diferentes ministerios y entidades, como parte de su nuevo gabinete para el último año de gobierno.

Las mayores críticas se despertaron tras el nombramiento de Juan Carlos López como director del ICBF (quien posteriormente no aceptó este cargo) y de quien aseguró que tenía todos los méritos para encargarse de la entidad.

Ante los cuestionamientos, el presidente criticó a los medios de comunicación y a las redes sociales por promover una campaña en contra de López y dijo que su elección se había dado por meritocracia.

“Yo lamento mucho que frente a todo este ataque mediático el doctor Juan Carlos haya resuelto no aceptar, habla muy bien de él, porque dice es que ‘no quiere causarle por cuenta mía, sin justificación, un dolor de cabeza al Gobierno, al presidente’, se lo agradezco y lamento mucho esta decisión”, dijo Santos.

Además, el mandatario aseguró que cuando López estaba como presidente de Millonarios nunca tuvo imputaciones en las investigaciones que hubo en su contra.

Por otro lado el mandatario defendió a Carlos Correa, quien está siendo investigado por presuntas irregularidades cuando fue alcalde de Montería y aseguró que es un funcionario de lujo.

“Salió una investigación que es normal en cualquier funcionario, a todos los funcionarios que han ocupado cargos importantes (alcaldes, gobernadores) siempre les salen investigaciones, pero las imputaciones de la Fiscal fueron desatendidas por la juez de garantías, porque no hay base, eso dijo la juez”, sostuvo el presidente.

En cuanto al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, el mandatario expresó que fue el “artífice” de las construcciones de 4G en el país y resaltó su labor transparente al frente de la institución.

“Este señor no ha dado la más mínima señal de haber hecho algo indebido, inclusive, en lo que supuestamente se le imputa, dijo la Fiscalía que no ha recibido ni un solo peso, no se le ha podido probar que haya recibido ningún soborno”, dijo Santos.

Finalmente el presidente Juan Manuel Santos confió en que en las investigaciones que se adelantan en contra de Andrade y Correa se pueda probar su inocencia y manifestó que aún no tiene decidido quién será el nuevo director del ICBF, tras el rechazo de Juan Carlos López.