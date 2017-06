Santos dice que oposición no sabe en donde “rebuscar” más para no celebrar la dejación de armas

Foto AFP

El Presidente Juan Manuel Santos reiteró que el país vivió un hecho histórico tras producirse la dejación de armas por parte de las Farc, sin embargo, criticó a la oposición por no reconocer este hecho que se dio.

Durante la inauguración de la nueva sede de la Contraloría, Santos no nombró directamente al senador Álvaro Uribe pero dijo que la oposición no sabe en donde más rebuscar para no celebrar la entrega de armas.

“Hay algunos que dicen que lo de ayer fue una farsa que porque las armas no fueron todas las que se entregaron y dicen, por ejemplo, que no que es que el señor Montesinos le había vendido hace muchos años 10 mil fusiles a las Farc y que dónde están. Y yo sí digo, hombre, eso es rebuscar muchas razones para no celebrar una buena noticia”, sostuvo Santos.

El Presidente recordó que durante muchos años, incluso en el Gobierno de Uribe, las autoridades incautaron miles de armas de las Farc, por lo que la cifra ha bajado mucho.

“Todos los días vieron que hicimos un operativo que se dieron de baja a uno o dos guerrilleros, que se incautaron tres, cuatro, fusiles. Se encontró una caleta. Llevamos diez años, yo por lo menos desde que fui ministro de Defensa, once años, todos los días incautando fusiles y caleta”, explicó el Presidente.

De hecho, Santos aseguró que la ONU ha certificado la entrega total de las armas y dijo que, según el organismo internacional, esta dejación es la más grande que se haya producido en cualquier proceso de paz en el mundo.